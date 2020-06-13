هودسون-أودوي يزف خبراً سعيداً لجماهير تشيلسي

أعلن مهاجم تشيلسي رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم كالوم هودسون-أودوي السبت تبرئته من قبل الشرطة من تهمة الاغتصاب.

وقال المهاجم الدولي الشاب (19 عاما) الذي تم اعتقاله في 17 أيار/مايو الماضي ثم أطلق سراحه بكفالة، على حسابه على تويتر إنه "تعاون كليا مع الشرطة" وانتظر بهدوء "تبرئته".

وكتب اللاعب لمتابعيه الـ287 ألف على تويتر "في هذه الفترة التي تحدث فيها أشياء أكثر أهمية في العالم، أريدكم أن تعرفوا أين هي الاتهامات الخطيرة التي جعلتني موضع شك".

وأضاف "بعد تحقيق جاد وعميق، أكدت لي الشرطة أن الملف أغلق دون متابعة"، شاكرا جميع الأشخاص الذين "دعموني خلال هذه الفترة الصعبة".

وتعافى هودسون-أودوي تماما بعد أن كان أول لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز يصاب بفيروس كورونا المستجد مطلع آذار/مارس الماضي.





