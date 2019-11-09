انطلقت مسيرة هودجسون (72 عاماً) منذ 43 عاماً خلت بإشرافه على تدريب نادي هالمستاد السويدي (المنتمي لأندية الدرجة الثانية).

في عام 1980، عاد هودجسون لإنكلترا من بوابة بريستول سيتي فكان مدرباً مساعداً وفي يناير 1982 تولى منصب المدرب الأول.

في صائفة 1982، غادر هودجسون إنكلترا ليعود إلى السويد للإشراف على تدريب نادي أوريبرو.

وعرف المدرب الإنكليزي أولى تتويجاته مع نادي مالمو فقاده لإحراز الثنائية في مناسبتين (1986 و1988).

وبين عامي 1990 و2007، وإذا قمنا باستثناء فترة تدريبه لفريق بلاكبيرن روفرز الإنكليزي (1997-1998)، كانت تجارب هودجسون خارج الديار فدرّب نيوشاتل وغراسشوبرز والمنتخب السويسري وانتر ميلان وأودينيزي الإيطاليين ونادي كوبنهاغن الدنماركي (توّج معه بلقب الدوري في عام 2001) ومنتخب الإمارات ونادي فيكينغ النرويجي ومنتخب فنلندا.

وانطلاقاً من عام 2007، استقر الرجل في إنكلترا وتنقل بين أندية فولهام وليفربول و ويست بروميتش ألبيون ومنتخب إنكلترا الأول، ليعلن فريق كريستال بالاس عن تعاقده مع هودجسون في أيلول/سبتمبر 2017.