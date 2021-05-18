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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

هودجسون يترك تدريب بالاس في نهاية الموسم

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سيترك المخضرم روي هودجسون منصبه كمدرب لنادي كريستال بالاس في نهاية الموسم، بحسب ما أعلن النادي الإنكليزي الثلاثاء.

AFP

وسيسدل المدرب البالغ 73 عاماً الستار على مشوار دام أربع سنوات مع فريق طفولته اللندني، عندما يواجه ليفربول الأحد المقبل في الدوري المحلي.

وينتهي عقد مدرّب منتخب إنكلترا السابق في نهاية الموسم، بعد نجاحه مرة جديدة في إبقائه بين أندية النخبة.

قال هودجسون في بيان: "بعد أكثر من 45 سنة في مهنة التدريب، قرّرت أن الوقت قد حان للابتعاد عن قسوة الدوري الإنكليزي لكرة القدم".

وتابع مدرب بالاس صاحب المركز الثالث عشر راهناً في الدوري: "لذا ستكون آخر مباراتين لي كمدرب لكريستال بالاس".

أضاف: "كانت فترة مجزية بشكل خاص في حياتي الكروية ومسيرتي، أن أمضي آخر أربع سنوات مع كريستال بالاس".

ورشّحت وسائل الإعلام المحلية مدرب تشلسي السابق فرانك لامبارد للحلول بدلاً من هودجسون.

روي هودجسون الدوري الإنكليزي الممتاز كريستال بالاس
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