هندرسون: "عقلية الفريق لن تتغيّر"

وتوج ليفربول بلقب الدوري للمرة 19 في تاريخه قبل سبع جولات على النهاية بعدما فاز العام الماضي بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وأبلغ هندرسون وسائل إعلام بريطانية أن عقلية الفريق لن تتغير، وقال لاعب الوسط ”هم يريدون مواصلة المضي قدما والتطور لأن الجزء الصعب الآن يتعلق بالحفاظ على الثبات والجدية في أعلى المستويات ومواصلة حصد الألقاب“.

وأضاف ”هذا سيكون التحدي الجديد بالنسبة لنا ولدي الثقة التامة في الفريق أننا سنفعل ذلك“.

وأكد هندرسون أن يورغن كلوب مدرب ليفربول ساعد اللاعبين على الحفاظ على تركيزهم.

وتابع هندرسون ”نحن نرى أن المدرب هو شخص لا يدع أبدا أي شيء يشتت تركيزه عما يحاول تحقيقه. بعد لقب دوري أبطال أوروبا، كان يمكن السؤال عما إذا كنا نملك نفس هذا النهم ونفس هذه الرغبة للمضي قدما والفوز بالمزيد؟ وأعتقد أننا أثبتنا نجاحنا هذا الموسم في إثبات ذلك“.

وسيلعب ليفربول في ضيافة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الدوري يوم الخميس.

