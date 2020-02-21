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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

هندرسون خارج قائمة ليفربول لثلاثة أسابيع

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أعلن ليفربول في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعير تويتر عبر الإنترنت اليوم الجمعة أن قائد الفريق جوردان هندرسون سيغيب عن الملاعب لقرابة ثلاثة أسابيع.

AFP

وأوضح ليفربول أنّ لاعبه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ وسيحتاج لثلاثة أسابيع تقريباً للتعافي.

وأصيب هندرسون الثلاثاء الفائت خلال المباراة التي خسرها ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 1-0 وقد تم استبداله في الدقيقة الثمانين.

ويأمل ليفربول أن يتمكن هندرسون من العودة إلى الملاعب قبل مباراة العودة أمام أتلتيكو المقررة في الحادي عشر من أذار/مارس المقبل.

وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إنّ هندرسون يعتبر محظوظاً نظراً لعدم غيابه لفترة أطول، وهو الأمر الذي يحدث عادة في مثل هذا النوع من الإصابات.


 

ليفربول جوردان هندرسون
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