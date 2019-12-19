هل يقود أنشيلوتي إيفرتون أمام أرسنال ؟

يأتي ذلك في ظل الحديث عن "اتفاق مبدئي" لتولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهام منصب المدير الفني.

وقاد فيرغسون الفريق في آخر ثلاث مباريات بعد إقالة البرتغالي ماركو سيلفا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الحالي في أعقاب الخسارة القاسية 2-5 في "دربي" المدينة أمام غريمه ليفربول متصدّر الترتيب.

ونجح الاسكتلندي بالفوز على ضيفه تشيلسي 3-1 ثم تعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في الدوري المحلي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح 2-4 أمام ليستر سيتي في الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الأربعاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويحتل الفريق المركز السادس عشر في الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن ساوثمبتون الثامن عشر القابع في منطقة بالهبوط.

وقال النادي في بيان "سيبقى دانكن فيرغسون مدرباً مؤقتاً في مباراة إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز أمام ضيفه أرسنال السبت".

وأفادت تقارير صحافية أن أنشيلوتي المقال من نابولي توصل إلى "اتفاق مبدئي" مع إيفرتون، وفي حالة حدوث ذلك في الأيام القليلة المقبلة، فإن مباراته الأولى ستكون يوم الـ"بوكسينغ داي" (اليوم الذي يلي عيد الميلاد) ضد بيرنلي في 26 الحالي.

وأقيل أنشيلوتي (60 عاماً) من تدريب فريق نابولي إثر النتائج المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض برباعية نظيفة على غنك البلجيكي في الجولة السادسة والأخيرة.

وإذا ما تم تعيين انشيلوتي، سيتولى مدرب ميلان السابق مهام ناد إنكليزي للمرة الثانية في مسيرته الحافلة بعد أن أشرف على تشيلسي بين عامي 2009 و2011 حقق خلالهما الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الأول مع النادي اللندني.