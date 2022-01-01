هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟

من قبل beIN SPORTS January 1, 2022 17:10 أعلن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو رغبته بالعودة إلى نادي إنتر الإيطالي معترفاً بعدم سعادته مع تشيلسي، بالمقابل أكد الألماني توماس توخيل مدرب البلوز، أن النادي سيفتح تحقيقاً داخليّاً مع المهاجم البِلجيكي لمعرفة أسباب هذه التصريحات.