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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟

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أعلن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو رغبته بالعودة إلى نادي إنتر الإيطالي معترفاً بعدم سعادته مع تشيلسي، بالمقابل أكد الألماني توماس توخيل مدرب البلوز، أن النادي سيفتح تحقيقاً داخليّاً مع المهاجم البِلجيكي لمعرفة أسباب هذه التصريحات.

Reuters
تقارير إخبارية روميلو لوكاكو إنتر تشيلسي توماس توخيل
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هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟

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