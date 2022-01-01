هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟ من قبل beIN SPORTS January 1, 2022 17:10 أعلن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو رغبته بالعودة إلى نادي إنتر الإيطالي معترفاً بعدم سعادته مع تشيلسي، بالمقابل أكد الألماني توماس توخيل مدرب البلوز، أن النادي سيفتح تحقيقاً داخليّاً مع المهاجم البِلجيكي لمعرفة أسباب هذه التصريحات. Reuters تقارير إخبارية روميلو لوكاكو إنتر تشيلسي توماس توخيل السابق هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً اقرأ التالي هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً اقرأ آخر الأحداث January 1, 2022 18:04 هدف متأخر من سانشيز يهدي توتنهام النقاط January 1, 2022 17:10 هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟ January 1, 2022 17:10 هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟ January 1, 2022 15:31 مانشستر سيتي يقتنص فوزاً صعباً من أرسنال January 1, 2022 15:11 كلوب يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب "كورونا" January 1, 2022 14:31 أجمل أهداف الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2021 January 1, 2022 13:48 مدرب وولفرهامبتون يتحدّث عن مواجهة مانشستر يونايتد January 1, 2022 13:40 مواجهة واتفورد وتوتنهام بطموحات متباينة December 31, 2021 21:09 حصاد 2021: كريستيانو رونالدو يعود إلى بيته December 31, 2021 17:04 إصابات جديدة بكوفيد-19 في ليفربول