هل يتسبب مورينيو بإقالة سولشار؟ السبيشل وان في زيارة خاصة لأولد ترافورد

ويحط مورينيو الرحال في مانشستر في وقت يعاني فيه "الشياطين الحمر" الأمرين خصوصاً بعد تعادليين مخيبين أديا إلى تراجعه إلى المركز التاسع وهو الأمر الذي استغله المدرب البرتغالي ليقفز بفريقه اللندني إلى المركز الخامس.

وقال مورينيو "عندما استلمت الفريق كان مبتعداً بفارق 12 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لمسابقة دوري ابطال اوروبا، والآن نحن على بعد ست نقاط فقط".

وأضاف "لا أريد التفكير في ذلك، أريد فقط خوض المباريات، لأننا إذا فكرنا كثيراً في ذلك سنشعر بالضغط لأننا نريد خوض المسابقة القارية الموسم المقبل".

وتنتظر مورينيو الذي قاد توتنهام إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة بالفوز على أولمبياكوس اليوناني (4-2)، مواجهة نارية أخرى ضد فريقه السابق تشيلسي بعد ثلاثة أسابيع.

قد يصبح مدرب توتنهام جوزيه مورينيو ثالث مدرب فقط يفوز في أولد ترافورد في الدوري الممتاز مع فريقين مختلفين، بعد مارتن أونيل ورافا بينيتيز، لقد فاز هناك مع تشيلسي في مايو 2005. وقد يصبح مورينيو أول مدرب لتوتنهام يفوز في أول 3 مباريات مع الفريق في دوري القمة.



وعلق على المواجهة قائلاً "سنلعب ضد تشيلسي في نهاية كانون الأول/ديسمبر. لو لعبنا غداً، فسيكون الفارق ست نقاط، سيكون وضعاً رائعا أن نواجههم. لكننا سنلعب في نهاية ديسمبر ويجب أن نبقى أقرب منهم ما أمكن".

ويملك تشيلسي فرصة مصالحة جماهيره عقب خسارته امام جاره وست هام 0-1، عندما يستضيف أستون فيلا الخامس عشر.

وخسر تشيلسي مباراتيه الأخيرتين فبات يواجه ضغطاً كبيراً من جاره اللندني توتنهام الذي ارتقى إلى المركز الخامس بفضل ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بقيادة مدربه الجديد مورينيو خليفة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

ويلعب الثلاثاء أيضا كريستال بالاس مع بورنموث، والأربعاء ولفرهامبتون مع وست هام، وساوثمبتون مع نوريتش، على أن تختتم المرحلة الخميس بلقاءي شيفيلد يونايتد مع نيوكاسل، وأرسنال مع برايتون.





مواجهة سولشار - مورينيو كمدربين في الدوري الإنكليزي الممتاز موسم 2013-2014 حين كان الأول مدرباً لكارديف والثاني مدربا لتشيلسي تحديداً في 11-5-2014 وفاز البلوز حينها 2-1.