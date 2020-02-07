هل نجح ليفربول في النجاة من اتهامات بالقرصنة ؟

وبحسب تقارير صحافية، تعود الحادثة إلى العام 2013، عندما تمكن افراد مرتبطون بليفربول من الدخول مراراً إلى حساب "سيتي" على برنامج "سكاوت 7" الالكتروني الذي يتضمن قاعدة معلومات ضخمة عن أكثر من 500 ألف لاعب في العالم، إضافة إلى أشرطة مصورة لأدائهم، وهو مخصص لمساعدة الأندية في البحث عن المواهب وتحديد اللاعبين الذين ترغب في التعاقد معهم.

وأضافت التقارير العام الماضي أن اتفاقا سرياً أبرم في أيلول/سبتمبر 2013 يقضي بدفع ليفربول تسوية مالية بقيمة مليون جنيه استرليني (1,3 مليون دولار أميركي) إلى سيتي، بعدما لجأ الأخير الى خبراء في تكنولوجيا المعلومات والقرصنة، لتبيان ما اذا كان قد تعرض لاختراق معلوماتي من قبل النادي الأحمر.

واشار الاتحاد الانكليزي في بيانه الجمعة "نظر الاتحاد الانكليزي لكرة القدم في ادلة تلقاها بهذا الشأن، بما في ذلك معلومات مقدمة من الناديين، وقرر عدم المضي في التحقيق".

تابع "يرجع الأمر إلى العديد من العوامل، بما في ذلك عمر المخاوف المزعومة والتسوية التي اتفق عليها الناديان".

وكانت صحيفة "تايمز" قد أوضحت أن رابطة الدوري الإنكليزي لم تكن على علم بالتسوية التي تم التوصل إليها بين الطرفين. وأشارت إلى أن ليفربول قام أيضاً بدفع قيمة التسوية، من دون أن يقرّ النادي أو أي من الأفراد الذين كانوا موضع اتهام من قبل سيتي، بذنبهم.

