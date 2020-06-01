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الدوري الإنكليزي الممتاز

هكذا تفاعل ليفربول مع قضية جورج فلويد

لحق ناي ليفربول بركب المناهضين لمقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة في الولايات المتحدة الأميركية

Reuters

واستغل نادي ليفربول عودة التمارين الجماعية للتعبير عن رفضه لحادثة مقتل جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة، حيث تجمع اللاعبون في وسط ملعب أنفيلد وجسدوا الحركة المناهضة للعنصرية.

ونشر النادي الصورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب "القوة هي الوحدة".

 

ونشر معظم لاعبي الفريق الأحمر مثل الهولندي فيرجل فان دايك، ترنت أكسندر-أرنولد، الاسكتلندي أندرو روبرتسون والقائد جوردان هندرسون الصورة ذاتها عبر حساباتهم على تويتر مع عبارة "القوة في الوحدة". وقام الحساب الرسمي للنادي بإعادة نشرها جميعها.

ونشر معظم لاعبي الفريق الأحمر مثل الهولندي فيرجل فان دايك، ترنت أكسندر-أرنولد، الاسكتلندي أندرو روبرتسون والقائد جوردان هندرسون الصورة ذاتها عبر حساباتهم على تويتر مع عبارة "القوة في الوحدة". وقام الحساب الرسمي للنادي بإعادة نشرها جميعها.

وعادت التدريبات الجماعية في إنكلترا استعداداً لاستئناف الدوري في السابع عشر من الشهر الحالي.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق حلمه والفوز بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً حيث تفصله 6 نقاط فقط عن حسم لقب الدوري.

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