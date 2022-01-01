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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

هدف متأخر من سانشيز يهدي توتنهام النقاط على حساب واتفورد

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سجل المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز هدفاً في الدقيقة 90+6، ليهدي فريقه توتنهام النقاط الثلاث على حساب صاحب الأرض واتفورد ضمن المرحلة 21  من الدوري الإنكليزي الممتاز السبت.

Reuters

وسجل سانشيز هدفه من كرة رأسية من مسافة قريبة علمًا بأن المباراة توقفت في الدقيقة 85 لفترة 5 دقائق لإسعاف أحد المتفرجين من قبل الجهاز الطبي في الفريقين قبل أن تستكمل.

تسيد توتنهام الشوط الأول لكن مهاجميه لم يحسنوا استغلال الفرص التي سنحت لهم وأبرزها لهدافه هاري كاين عندما وصلت الكرة عل مشارف المنطقة وسدد من دون أي ضغوط كرة مرت إلى جانب القائم الأيسر.

في المقابل، ظهر واتفورد الذي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الأولى بشكل مغاير في الشوط الثاني من دون أن ينجح لاعبوه في هز الشباك.

والخسارة هي السادسة تواليًا لواتفورد.

ورفع توتنهام رصيده إلى  33 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق نقطتين عن جاره وغريمه في شمال لندن آرسنال، علماً بأن الأول خاض مباراتين أقل أيضاً.

توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي واتفورد هاري كاين
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