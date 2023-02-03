هاو يقرّ أن على نيوكاسل التأقلم مع مكانته الجديدة



تعاقد النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع المهاجم أنتوني غوردون من إيفرتون والمدافع هاريسون آشبي من وست هام.

ولكن رغبته بضم لاعب الوسط كونور غالاغر قوبل بالرفض من تشلسي الذي رفض إرسال لاعبه إلى فريق منافس على مراكز دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نيوكاسل المملوك سعوديًا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021 المركز الثالث ولم يخسر سوى مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم.

وردًا على سؤال الجمعة خلال مؤتمر صحافي قبل المباراة ضد ضيفه وست هام السبت، عمّا إذا كانت الأندية الأخرى ترى نيوكاسل منافسًا قويًا الآن، قال "أعتقد أنه أمر صعب بالنسبة لنا".

وتابع "هذا يعتمد على اللاعب وعلى النادي، لكنني أعتقد أننا على الأرجح ندرك أنه بات يُنظر إلينا بطريقة مختلفة هذا الموسم مقارنة بالسابق. يُنظر إلينا بطريقة مختلفة من بعض الأندية وعلينا أن نتعامل مع الأمر".

وفاز نيوكاسل الثلاثاء على ساوثهامبتون في إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة ليبلغ مباراة نهائية في أي مسابقة للمرة الأولى منذ العام 1999، عندما خسر ضد مانشستر يونايتد في مسابقة كأس إنكلترا، مبقيًا على آماله بتحقيق لقب أول منذ العام 1969.

ويلقتي مجددًا مع مانشستر يونايتد بالذات في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في 26 الشهر الحالي.

