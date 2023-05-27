هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز

من قبل beIN SPORTS May 27, 2023 12:09 أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم السبت عن فوز مهاجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في الـبريمرليغ لموسم 2022-2023.