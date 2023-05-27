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الدوري الإنكليزي الممتاز

هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز

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أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم السبت عن فوز مهاجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في الـبريمرليغ لموسم 2022-2023.

Reuters

 

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند
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