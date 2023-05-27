هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل beIN SPORTS May 27, 2023 12:09 أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم السبت عن فوز مهاجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في الـبريمرليغ لموسم 2022-2023. Reuters It had to be him!@ErlingHaaland is your @EASPORTSFIFA Player of the Season 🤩#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MxI9cpE8QX — Premier League (@premierleague) May 27, 2023 الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند السابق هالاند في حفل تسلم جائزة رابطة اقرأ التالي - آخر الأحداث May 27, 2023 12:09 هالاند أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز May 26, 2023 14:22 هالاند: "لم أتوقع أن يكون موسمي الأول ناجحاً" May 26, 2023 14:22 عقوبة إيقاف توني جاءت مخففة May 25, 2023 22:56 مانشستر يونايتد يضمن تذكرة الأبطال May 25, 2023 15:34 مانشستر يونايتد من أجل حجز مقعد في دوري الأبطال May 25, 2023 15:30 الجزائري بن رحمة وزوما في مقابلة مع beIN SPORTS؟ May 24, 2023 22:59 برايتون يُجبر مانشستر سيتي على التعادل May 24, 2023 18:33 أرتيتا يُشيد بمانشستر سيتي May 24, 2023 14:07 غوارديولا سيستمر في منصبه رغم التهم الموجهة للنادي May 24, 2023 13:44 الرابطة تعلن موعد فترتي الميركاتو