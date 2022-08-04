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الدوري الإنكليزي الممتاز

هالاند لا يشعر بالقلق بشأن قدرته على الاندماج مع مانشستر سيتي

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قال المهاجم النرويجي المتميز إيرلينغ هالاند اليوم الخميس إنّه لا يشعر بأي قلق حول قدرته على الاستقرار والتناغم مع فريقه الجديد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters

 
وهزّ هالاند الذي انضم لسيتي قادماً من بروسيا دورتموند الألماني في الشهر الماضي الشباك خلال فوز سيتي ودياً على بايرن ميونيخ في إطار الاستعداد للموسم الجديد لكنه أهدر العديد من الفرص ووجد صعوبة في التفاهم مع رفاقه الجدد خلال هزيمة سيتي 3-1 في مباراة درع المجتمع أمام ليفربول.  

وقبل انطلاق الموسم الجديد في إنكلترا قال هالاند (22 عاماً) في تصريحات نقلتها عنه شبكة سكاي سبورتس: "سنرى ما يحدث بالنسبة للاستقرار، البعض يحتاج لوقت والبعض ربما يتكيف سريعاً، لنرى، لكني لا أشعر بالقلق، هذه هي طبيعة لعب كرة القدم، وعليك تقبلها".  

وأكد هالاند الذي ارتبط بعقد مدته خمسة أعوام مع سيتي أنّه سعيد بالتحدي المتمثل في اللعب مع حامل اللقب.  

وأضاف عن ذلك "كلاعب شاب اللعب لفريق المدرب بيب غوارديولا واللعب لأفضل فريق في إنكلترا يلزمني بالاستمرار في التطور والتحسن في الكثير من الجوانب، هذا ما يعجبني كثيراً في كرة القدم وهو استمرار التطور والتحسن
 على مستوى اللعبة".

وتابع: "طبيعة اللعبة تلزمك  بالخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وهذا ما كنت أقوم به وهذا ما أحبه لأنك بذلك تتطور كإنسان".  

ومن المتوقع أن يبدأ هالاند مسيرته في الدوري الإنكليزي الممتاز عندما يحل سيتي ضيفاً على وست هام يونايتد في السابع من الشهر الجاري.  

مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند
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