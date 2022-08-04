هالاند لا يشعر بالقلق بشأن قدرته على الاندماج مع مانشستر سيتي



وهزّ هالاند الذي انضم لسيتي قادماً من بروسيا دورتموند الألماني في الشهر الماضي الشباك خلال فوز سيتي ودياً على بايرن ميونيخ في إطار الاستعداد للموسم الجديد لكنه أهدر العديد من الفرص ووجد صعوبة في التفاهم مع رفاقه الجدد خلال هزيمة سيتي 3-1 في مباراة درع المجتمع أمام ليفربول.



وقبل انطلاق الموسم الجديد في إنكلترا قال هالاند (22 عاماً) في تصريحات نقلتها عنه شبكة سكاي سبورتس: "سنرى ما يحدث بالنسبة للاستقرار، البعض يحتاج لوقت والبعض ربما يتكيف سريعاً، لنرى، لكني لا أشعر بالقلق، هذه هي طبيعة لعب كرة القدم، وعليك تقبلها".



وأكد هالاند الذي ارتبط بعقد مدته خمسة أعوام مع سيتي أنّه سعيد بالتحدي المتمثل في اللعب مع حامل اللقب.



وأضاف عن ذلك "كلاعب شاب اللعب لفريق المدرب بيب غوارديولا واللعب لأفضل فريق في إنكلترا يلزمني بالاستمرار في التطور والتحسن في الكثير من الجوانب، هذا ما يعجبني كثيراً في كرة القدم وهو استمرار التطور والتحسن

على مستوى اللعبة".

وتابع: "طبيعة اللعبة تلزمك بالخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وهذا ما كنت أقوم به وهذا ما أحبه لأنك بذلك تتطور كإنسان".



ومن المتوقع أن يبدأ هالاند مسيرته في الدوري الإنكليزي الممتاز عندما يحل سيتي ضيفاً على وست هام يونايتد في السابع من الشهر الجاري.