هادرسفيلد يستعين بألماني آخر للاشراف عليه

وترك الألماني البالغ من العمر 36 عاما وظيفته كمدرب الفريق الرديف لبوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، من أجل التوقيع مع هادرسفيلد الذي أعرب "عن سعادتنا بالاعلان عن تعيين يان سيويرت كمدرب جديد".

وسار سيويرت على نفس مسار سلفه فاغنر الذي كان مدرب الفريق الرديف في دورتموند قبل استلام تدريب هادرسفيلد في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وهذا ما تطرق اليه مالك ورئيس النادي دين هويل بالقول "حققنا نجاحات كبيرة مع مدربنا السابق دافيد فاغنر وقد تعاقدنا الآن مع مدرب جديد يحمل الكثير من أوجه التشابه معه - شاب ألماني طموح من الفريق الثاني لبوروسيا دورتموند".





