نيوكاسل يُسقط إيفرتون

وابتعد نيوكاسل صاحب المركز 16 عن منطقة الهبوط بفضل هدفي ويلسون (73) و(90+3) ليرتفع رصيد الفريق إلى 22 نقطة من 21 مباراة متقدما بتسع نقاط على فولهام الذي يحتل المركز 18.

وبقي إيفرتون في المركز السابع وله 33 نقطة من 19 مباراة بعد أداء مخيب حيث أهدر ويلسون فرصتين قبل أن يمنح التقدم للفريق الضيف بضربة رأس رائعة في الدقيقة 73.

وأبعد جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ضربة رأس من ويلسون في الدقيقة 30 ثم أطاح مهاجم نيوكاسل بكرة خارج الملعب في بداية الشوط الثاني بينما كان خاميس رودريغيز وريتشارليسون قريبين من هز الشباك لصاحب الأرض.

وافتقر إيفرتون للإبداع ليفشل في فك "شفرة" دفاع نيوكاسل.

وكاد ويلسون أن يضيف هدفه الثاني في الدقيقة 87 لكن تسديدته التي غيرت اتجاهها اصطدمت بالقائم لكنه حسم الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

