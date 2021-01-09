نيوكاسل ينفي مخالفة سانت-ماكسيمين لإجراءات الحجر الصحي

وقال نيوكاسل في بيان: "بناء على طلب من وسائل إعلام يستطيع نيوكاسل يونايتد أن يؤكد أن سانت-ماكسيمين لم يخالف أي إجراءات تتعلق بالحجر الصحي خلال زيارة قام بها لأحد متاجر التجزئة في نيوكاسل مساء الخميس الماضي".

وأضاف البيان: "سيواصل آلان التزامه بإجراءات الحجر الصحي والإرشادات الخاصة بجائحة كوفيد-19 وسيتبع الخطوات الخاصة بالعودة للتدريبات".

وأوضح نيوكاسل أن "النادي يعتبر هذا الأمر منتهيا ولن يعلق عليه بعد ذلك".

وكان نيوكاسل أول فريق في الدوري الإنكليزي الممتاز تتفشي فيه العدوى بالفيروس سريع الانتشار في وقت سابق من الموسم الحالي ما تسبب في إغلاق مقره التدريبي لمدة 10 أيام.

وسيغيب سانت-ماكسيمين الذي أصيب في وقت سابق بالفيروس عن مباراة فريقه في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي أمام أرسنال في وقت لاحق من اليوم السبت.

