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الدوري الإنكليزي الممتاز

نيوكاسل يقلب تأخره إلى فوزٍ غالٍ

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قاد الجناح الفرنسي لان سانت-مكسيمين فريقه المتعثر نيوكاسل يونايتد لقلب تأخره والفوز 2-1 على مضيفه بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

AFP

وتقدم بيرنلي بهدف في الدقيقة 18 من عمر اللقاء عن طريق المهاجم التشيكي ماتي فيدرا وظل مرشحاً للحفاظ على تقدمه حتى شارك سانت-مكسيمين بديلاً مع عودته بعد الإصابة وسريعا قلب
 الأوضاع رأساً على عقب في غضون سبع دقائق فقط.  

وهيأ الجناح الفرنسي فرصة كبيرة لزميله جيكوب ميرفي أحرز الأخير منها هدف التعادل للزوار ثم أحرز بنفسه هدف الفوز بعد ذلك بمجهود فردي رائع بعد انطلاقة نحو منطقة جزاء بيرنلي قبل أن يرسل
 الكرة إلى داخل الشباك. 

وبعد الفوز رفع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 17 رصيده إلى 32 نقطة من 31 مباراة متقدما بست نقاط على فولهام الذي يحتل أول مراكز الهبوط ولعب 32 مباراة.  

أما بيرنلي فيحتل المركز 15 متقدما بنقطة وحيدة على نيوكاسل.  
         
 

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