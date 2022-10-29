نيوكاسل يقتنص المركز الرابع وبرايتون يعاقب مدربه السابق

وضمن المرحلة ذاتها احتفظ توتنهام بالمركز الثالث عقب فوزه المثير جداً على مستضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فوز قاتل لتوتنهام

واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات بفوز قاتل على مضيفه بورنموث 3-2.

وحول توتنهام تخلفه بثنائية الويلزي كيفر مور (22 و49) إلى فوز غال بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها راين سيسينيون (57) وبن ديفيس (73) والأوروغوياني رودريغو بنتانكور (90+2).

وعوض توتنهام خسارته المباراتين الأخيرتين أمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل، فحقق فوزه الثامن هذا الموسم رافعا رصيده إلى 26 نقطة.

الفوز الثالث توالياً لنيوكاسل

وتابع نيوكاسل نتائجه الرائعة في الأسابيع الأخيرة وحقق فوزه الثالث توالياً والخامس في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة وذلك عندما أكرم وفادة ضيفه أستون فيلا برباعية نظيفة.

وانتظر نيوكاسل الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لافتتاح التسجيل عبر مهاجمه كالوم ولسون من ركلة جزاء، لكن ضرب بقوة في الثاني بإضافته ثلاثة أهداف حيث عزز ويلسون بهدفه الشخصي الثاني (56)، وسجل البرازيلي جولينتون الثالث (59)، ثم الباراغوياني ميغل ألميرون الرابع (67).

برايتون يكرم وفادة بوتر

وفض نيوكاسل شراكة المركز الرابع مع تشلسي بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة مقابل 21 للنادي اللندني الذي مني بخسارة مذلة أمام مضيفه برايتون 1-4.

وأكرم برايتون وفادة مدربه السابق غراهام بوتر وثأر من الأخير بعد رحيله عن إدارته الفنية للإشراف على تدريب تشلسي خلفا للألماني توماس توخيل المقال من منصبه.

وللمصادفة، لم يخسر بوتر في أول تسع مباريات له منذ مغادرة برايتون الشهر الماضي، قبل أن يسقط اليوم.

وعلى النقيض من ذلك، لم يفز برايتون في أول خمس مباريات له تحت قيادة مدرب الجديد الإيطالي روبرتو دي تزيربي.

ومنح الدولي البلجيكي لياندرو تروسار التقدم لبرايتون في الدقيقة الخامسة اثر تمريرة من الياباني كاورو ميتوما، قبل أن يعزز تقدمه بهدفين بالنيران الصديقة عبر لاعبي تشلسي روبن لوفتوس-تشيك (14) وتريفوه تشالوباه (42).

وقلص المهاجم الدولي الألماني كاي هافيرتس الفارق مطلع الشوط الثاني إثر تمريرة من كونور غالاغر (48)، قبل أن يسجل الألماني باسكال غروس الهدف الرابع لأصحاب الأرض (90+2).

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل فيها تشلسي ومدربه الجديد بوتر في تحقيق الفوز في الدوري فتجمد رصيده عند 21 نقطة وبات مهددا بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز مانشستر يونايتد على ضيفه وست هام يونايتد الأحد.

وتعادل برنتفورد مع وولفرهامبتون بهدف لبن مي (50) مقابل هدف للبرتغالي روبن نيفيش (52).

وفاز كريستال بالاس على ساوثهامبتون بهدف وحيد سجله الفرنسي أودسون إدوار (38).

