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الدوري الإنكليزي الممتاز

نيوكاسل يفوز على مستضيفه برينتفورد بثنائية

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تمكن فريق نيوكاسل من تحقيق فوزٍ على برينتفورد بهدفين دون مقابل السبت ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters

وشهدت الدقيقة الحادية عشرة طرد لاعبِ برينتفورد جوشوا داسيلفا لينجحَ نيوكاسل في تسجيل الهدفِ الأول عبر جويلينتون في الدقيقةِ الثالثة والثلاثين،

 قبل أن يعزز زميلُه جو ويلوك النتيجة في الدقيقة الرابعة والأربعين.

هذا وشهدت المباراةُ دخولَ النجم ِالدنماركي كريستيان إريكسن بقميص برينتفورد في الدقيقةِ الثانية والخمسين، حيث تعدُ هذهِ المشاركة الأولى له بعد حادثةِ سقوطهِ الشهيرة مع منتخبِ بلادهِ في بطولة أمم أوروبا العام المنصرم.

وأصبح رصيد نيوكاسل 25 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 24 نقطة لبرينتفورد في المركز الخامس عشر.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل  كريستال بالاس مع ضيفهِ بيرنلي بهدفٍ لهدف، جيفري شلوبْ افتتحَ التسجيل لأصحابِ الأرض في الدقيقة التاسعة، ومع بدايةِ الشوط الثاني عدل لوكا ميليفوييفيتش  النتيجة َ للضيوف بالخطأِ في مرمى فريقه.

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