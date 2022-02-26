نيوكاسل يفوز على مستضيفه برينتفورد بثنائية

وشهدت الدقيقة الحادية عشرة طرد لاعبِ برينتفورد جوشوا داسيلفا لينجحَ نيوكاسل في تسجيل الهدفِ الأول عبر جويلينتون في الدقيقةِ الثالثة والثلاثين،

قبل أن يعزز زميلُه جو ويلوك النتيجة في الدقيقة الرابعة والأربعين.

هذا وشهدت المباراةُ دخولَ النجم ِالدنماركي كريستيان إريكسن بقميص برينتفورد في الدقيقةِ الثانية والخمسين، حيث تعدُ هذهِ المشاركة الأولى له بعد حادثةِ سقوطهِ الشهيرة مع منتخبِ بلادهِ في بطولة أمم أوروبا العام المنصرم.

وأصبح رصيد نيوكاسل 25 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 24 نقطة لبرينتفورد في المركز الخامس عشر.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل كريستال بالاس مع ضيفهِ بيرنلي بهدفٍ لهدف، جيفري شلوبْ افتتحَ التسجيل لأصحابِ الأرض في الدقيقة التاسعة، ومع بدايةِ الشوط الثاني عدل لوكا ميليفوييفيتش النتيجة َ للضيوف بالخطأِ في مرمى فريقه.