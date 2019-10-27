نيوكاسل يفرط بالتقدم ويتحاشى الخسارة أمام ولفرهامبتون

من قبل beIN SPORTS October 27, 2019 16:55 انتهت المواجهة بين نيوكاسل وضيفه ولفرهامبتون بالتعادل 1-1 في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم اليوم الأحد.