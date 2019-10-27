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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

نيوكاسل يفرط بالتقدم ويتحاشى الخسارة أمام ولفرهامبتون

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انتهت المواجهة بين نيوكاسل وضيفه ولفرهامبتون بالتعادل 1-1 في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم اليوم الأحد.

Reuters
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