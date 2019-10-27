نيوكاسل يفرط بالتقدم ويتحاشى الخسارة أمام ولفرهامبتون من قبل beIN SPORTS October 27, 2019 16:55 انتهت المواجهة بين نيوكاسل وضيفه ولفرهامبتون بالتعادل 1-1 في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم اليوم الأحد. Reuters السابق تشيلسي لامبارد يستمر بعروضه ال اقرأ التالي آخر الأحداث October 27, 2019 17:35 مباراة ليفربول (0) - (1) توتنهام - التغطية الخاصة October 27, 2019 16:55 نيوكاسل يفرط بالتقدم ويتحاشى الخسارة October 26, 2019 20:26 تشيلسي لامبارد يستمر بعروضه الممتعة October 26, 2019 18:27 فوز قاتل لبرايتون بقدم كابتن إيفرتون October 26, 2019 14:48 سيتي يهزم أستون فيلا ويضيّق الخناق على ليفربول October 26, 2019 11:20 ليستر يحتفي بفوز تاريخي على ساوثمبتون October 25, 2019 23:27 تسونامي ليستر يجرف ساوثمبتون في طريقه إلى الوصافة October 25, 2019 20:57 لامبارد يشيد بالعنيد بيرنلي ويعطي "وصفة" الفوز October 25, 2019 20:45 ليفربول وتوتنهام.. تجدد المواجهة وسط أهداف متباينة October 25, 2019 20:42 مدرب توتنهام ينوي الإطاحة بليفربول "المتكامل"