نيوكاسل يفرض التعادل على ليفربول

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 3، رافعاً رصيده إلى 20 هدفاً في الدوري هذا الموسم، ومتفوقاً على رصيده من الأهداف في الموسم الماضي كاملاً (19 هدفاً).

وعادل للفريق الضيف 90+5 البديل جوزيف ويلوك.

وغرّد حساب ليفربول على تويتر بأن صلاح بات أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 20 هدفاً أو أكثر لثلاثة مواسم في الدوري الإنكليزي الممتاز.

بعد 2017- 2018 حين سجل 32 هدفاً، و2018-2019 سجل 22 هدفاً، و2019-2020 سجل 19 هدفاً.

وصار رصيد الريدز 54 نقطة في المركز السادس، أما الماكبايس فرفعوا رصيدهم إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

