نيوكاسل يعلن رحيل بينيتيز نهاية الشهر الحالي

وأوضح النادي الإنكليزي في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الإنترنت أنّ عقد بينيتيز الذي ينتهي آخر الشهر الحالي لن يتم تجديده.

وجاء في التغريدة: "إنه أمر مخيب للآمال، أن نعلن أن المدير الفني رافاييل بينيتيز سيترك الفريق عقب انتهاء عقده في 30 حزيران/يونيو الحالي".

وأضاف نيوكاسل: "لقد عملنا بجد، من أجل تمديد عقد رافا لفترة طويلة"، إلا أنّ ذلك لم يكن ممكناً بسبب عدم التوصل لاتفاق مع بينيتيز أو ممثليه.

وشكر نيوكاسل صاحب الـ59 عاماً على كل ما قدمه من جهد منذ انضمامه إلى الفريق في 2016 متمنياً له التوفيق في المستقبل.

وعاد بينيتيز إلى الدوري الإنكليزي من بوابة نيوكاسل عقب تجربة سيئة مع ريال مدريد الإسباني امتدت لنصف موسم تقريباً.



