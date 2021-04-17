نيوكاسل يعزز حظوظه بالبقاء في الـ"بريميرليغ"

وتلقى وست هام يونايتد ضربتين موجعتين في دقيقة واحدة وتحديداً الدقيقة 36 حيث استقبلت شباكه الهدف الأول لأصحاب الأرض بالنيران الصديقة عبر مدافعه الفرنسي عيسى ديوب، وطرد مدافعه كريغ دوسون لتلقيه الانذار الثاني بعد الأول في الدقيقة 12.

وعزز البرازيلي جولينتون تقدم نيوكاسل بالهدف الثاني عندما استغل كرة من ركلة ركنية تابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (41).

وكفَّر ديوب عن خطئه عندما قلص الفارق لوست هام في الدقيقة 73 بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لجاريد بوين، ثم حصل فريقه على ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع كيران كلارك فانبرى لها جيسي لينغارد، المعار من مانشستر يونايتد، بنجاح مدركاً التعادل 80).

لكن نيوكاسل نجح في خطف هدف الفوز بعد دقيقتين عبر جوزيف ويلوك بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية للاسكتلندي مات ريتشي.

وتجمد رصيد وست هام يونايتد عند 55 نقطة في المركز الرابع في المقابل يحتل نيوكاسل المركز 15 مؤقتاً بـ35 نقطة.





