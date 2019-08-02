العربية
English
Français
ميركاتو
الدوري الإنكليزي الممتاز

نيوكاسل يستعير الهولندي فيلمس من أينتراخت فرانكفورت

من قبل

تعاقد نيوكاسل يونايتد الإنكليزي مع المدافع الهولندي جيترو فيلمس من اينتراخت فرانكفورت الألماني على سبيل الإعارة لموسم واحد، بحسب ما أعلن نيوكاسل الجمعة.

Reuters

وأضاف الـ"ماغبايز" في بيان ان لديه خيار شراء عقد اللاعب مع انتهاء الموسم الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

قال مدرب نيوكاسل ستيف بروس "يجلب جيترو الخبرة في غرف الملابس ويسعدني أن أستقدمه إلى هنا".

وتابع: "لعب على أعلى المستويات وهو أعسر بالطبيعة، لذا سيمنحنا خيارات إضافية على تلك الجهة".

وخاض المدافع البالغ 25 عاما 22 مباراة دولية مع منتخب هولندا، ويصل إلى ملعب سانت جيمس بارك قبل مباراة الفريق الأولى ضد أرسنال في الدوري في 11 آب/أغسطس الحالي.

واستهل فيلمس مسيرته مع سبارتا روتردام قبل الانضمام إلى أيندهوفن في 2011 حيث أحرز لقب الدوري مرتين. انتقل إلى فرانكفورت في 2017 وأحرز معه لقب الكأس الموسم الماضي.

أينتراخت فرانكفورت الألماني ميركاتو نيوكاسل يونايتد
السابق ماتا: "مستعدون لبداية الموسم"
اقرأ
ماتا: "مستعدون لبداية الموسم"
التالي الإنكليزي ماغواير سيصبح أغلى م
اقرأ
الإنكليزي ماغواير سيصبح أغلى مدافع في العالم (تقارير)

آخر الأحداث