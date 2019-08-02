نيوكاسل يستعير الهولندي فيلمس من أينتراخت فرانكفورت

وأضاف الـ"ماغبايز" في بيان ان لديه خيار شراء عقد اللاعب مع انتهاء الموسم الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

قال مدرب نيوكاسل ستيف بروس "يجلب جيترو الخبرة في غرف الملابس ويسعدني أن أستقدمه إلى هنا".

وتابع: "لعب على أعلى المستويات وهو أعسر بالطبيعة، لذا سيمنحنا خيارات إضافية على تلك الجهة".

وخاض المدافع البالغ 25 عاما 22 مباراة دولية مع منتخب هولندا، ويصل إلى ملعب سانت جيمس بارك قبل مباراة الفريق الأولى ضد أرسنال في الدوري في 11 آب/أغسطس الحالي.

واستهل فيلمس مسيرته مع سبارتا روتردام قبل الانضمام إلى أيندهوفن في 2011 حيث أحرز لقب الدوري مرتين. انتقل إلى فرانكفورت في 2017 وأحرز معه لقب الكأس الموسم الماضي.