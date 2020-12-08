نيوكاسل يستأنف تدريباته بعد تفشي كوفيد-19 في صفوفه

وأغلق المقر التدريبي لنيوكاسل نتيجة الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بكوفيد-19، ما دفع إلى تأجيل أول مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم جراء الجائحة.

وكان مقرراً أن يتوجه نيوكاسل إلى فيلا بارك الجمعة الماضي، لكنه مُنح الإذن بإعادة جدولة المباراة.

وقال النادي الإنكليزي في بيان عبر حسابه على تويتر "سيتدرب لاعبو يونايتد في مركز التدريب اليوم (الثلاثاء) بعد إغلاق موقت الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19".

وأضاف أن "أولئك الذين ثبتت إصابتهم سوف يتبعون البروتوكولات اللازمة قبل العودة".

وخضع اللاعبون والموظفون الذين تم اختبارهم الأحد إلى جولة أخرى من الفحوصات منذ ذلك الحين، مع سعي الفرق الطبية إلى تحديد مصدر التفشي، مع التركيز على مسألة عودة اللاعبين من منتخبات بلادهم بعد النافذة الدولية الشهر الماضي.

لم يحدد نيوكاسل الذي من المرتقب أن يواجه وست بروميتش في سانت جيمس بارك السبت، هويات المصابين أو عدد الحالات، وسط تكهنات بأن الوباء ألمّ بأكثر من عشرة أشخاص