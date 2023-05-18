نيوكاسل يحسم موقعته أمام برايتون ويقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا

وانتصر نيوكاسل على ضيفه القوي برايتون 4-1 يوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين ضمن مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول لصالح نيوكاسل بفضل الألماني أونداف الذي سجّل بالخطأ في مرمى فريقه (22) قبل أن يضيف بورن الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+4).

ونجح برايتون في تذليل الفارق بهدف لأونداف نفسه في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني.

وأضاف نيوكاسل هدفين في اللحظات الأخيرة تناوب على تسجيلهما كل من ويلسون والبرازيلي غويماريس 90 و90+1.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث وبات قريباً جداً من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يبتعد عن ليفربول الخامس بفارق أربع نقاط مع بقاء مرحلتين على نهاية المسابقة .

وتوقف رصيد الخاسر عند 58 نقطة من 35 مباراة ليتوقف حلمه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا منطقياً.