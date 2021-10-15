نيوكاسل يؤكد بأن بروس سيقود الفريق ضد توتنهام

وكانت تقارير أشارت إلى إمكانية إقالة بروس الذي سيخوض مباراته الرقم ألف منذ بداية مسيرته التدريبية، من منصبه عطفاً على النتائج المخيبة التي يحققها الفريق من جهة، ومن أجل التعاقد مع مدرب يملك سمعة كبيرة.

بيد أن مديرة النادي الجديدة أماندا ستيفيلي أكدت بأن لا قرار حول مصير المدرب في الوقت الحالي بقولها "عشنا أسبوعاً راجعنا فيه أعمال النادي والتعرف على الأشخاص الذين يعملون هنا، ومن الضروري أن نتحلى بالصبر وكيفية مقاربة الأمور".

وأضافت "التغييرات لا تحصل بين ليلة وضحاها ويتعين علينا أن نتبع خطة استراتيجية بطريقة مدروسة".

وتابعت "التقينا ببروس واللاعبين الاثنين ومنحناهم الوقت الكافي هذا الأسبوع للتحضير لمباراة في غاية الأهمية الأحد.

وختمت "اذا قمنا بأي تغيير (للجهاز الفني)، سيكون بروس أوّل العارفين، لكن الآن نريد أن نتمنى له حظاً سعيداً لمباراته الألف كمدرب وسنكون خلف الفريق لمؤازرته الأحد".

ويحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير في الدوري الانكليزي ولم يحقق أي فوز حتى الآن منذ مطلع الموسم الحالي في 7 مباريات.

وكشفت تقارير عن أسماء بعض المدربين المرشحين لتدريب بروس في المستقبل أمثال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق، السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الالماني السابق والإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال الحالي.

