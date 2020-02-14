نيوكاسل محبط من إصابة كارول الجديدة

ويملك كارول تاريخاً مع الإصابات خلال مسيرته لكنه وقع عقداً لمدة عام واحد مع فريق مدينته رغم حقيقة أنّه كان يتعافى من جراحة في الكاحل في نيسان/أبريل الماضي.

وشارك المهاجم البالغ عمره 31 عاماً أول مرة في التشكيلة الأساسية للفريق في نوفمبر الماضي ولم يسجل أي هدف مع النادي الذي صنع اسمه قبل أن ينتقل في صفقة قياسية للنادي إلى ليفربول عام 2011 وقال بروس إن إصابته في فخذه زادت من إحباط الفريق.

وأضاف: "الأمر محبط ومخيب للآمال لنا جميعاً لأن مشكلة كاحله كانت مصدر القلق الرئيسي للجميع في بداية الموسم، قفز عالياً لاقتناص كرة في مباراة إيفرتون قبل عدة أسابيع ومنذ ذلك الحين لم نتمكن من الاعتماد عليه".

وأكمل: "في الوقت الذي اعتقدنا فيه أنّه بات قريباً من العودة للأسف تعرض لانتكاسة جديدة، لذلك فالأمر محبط له ولنا جميعاً لكن ينبغي علينا المحاولة لاستعادته بأقصى ما لدينا من جهد، يجب عليه أن يتحلى بالإيجابية لأنّ الأمر محبط له لأنه كان يحاول الوصول إلى المستوى الذي نتمنى جميعا أن يستعيده".

وقال بروس للصحفيين قبل زيارة أرسنال الأحد في الدوري إنّ النادي لا يمكن أن يضع جدولاً زمنياً لعودة كارول.