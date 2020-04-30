نيفيل يحذّر من استعجال استئناف الدوري الإنكليزي

وتوقفت كرة القدم في إنكلترا منذ 13 آذار/مارس بسبب الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف شخص في بريطانيا.

وعقدت وزارة الرياضة البريطانية محادثات مع رابطة الدوري بشأن عودة البطولة في أسرع وقت ممكن.

وأبلغ نيفيل الفائز بلقب الدوري ثماني مرات شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "لو كان الناس محقين في وضع الصحة في المقام الأول لما كنا نتحدث عن عودة كرة القدم في الوقت الحالي".

وتابع :"لو نُقل أي لاعب أو مدرب إلى العناية الفائقة ما الذي سيحدث؟ المسؤولية على عاتقهم وأقول لهم ‭‭‭‘‬‬‬هذه مخاطرة‭‭‭‘‬‬‬. إنهم غير واثقين من كيفية التعامل مع الأمر في هذا الوقت".

وستجتمع أندية الدوري الممتاز يوم الجمعة لمناقشة سبل إنهاء الموسم وقال نيفيل إن احتمال خسارة أموال البث التلفزيوني لو تم إلغاء الموسم يؤثر على تقييم الذين يضغطون لعودة المنافسات.

وأضاف نيفيل ”لو كان القرار غير اقتصادي لتوقفت كرة القدم لأشهر“.

وتابع ”هناك جوائز مالية كبيرة وخسارة اقتصادية هائلة ستحدث وتغيب العقول بالنظر إلى مستوى المخاطرة التي يرغب الناس في خوضها“.