نيتو يجدد عقده مع ولفرهامبتون حتى عام 2027

وانضم نيتو إلى "وولفز" قادما من لاتسيو الإيطالي عام 2019 وسجّل في صفوفه 10 أهداف في 83 مباراة في مختلف المسابقات. أصيب في نيسان/أبريل الماضي في ركبته وغاب عن الملاعب حتى الشهر الماضي.

وقال المدير التقني لولفرهامبتون سكوت سيلارز لموقع النادي الرسمي "إنه (التجديد) مكافأة له. عاد من الإصابة وبذل الكثير من الجهود للعودة، وبالتالي الأمر جيد بالنسبة الى جميع الأطراف".

وأضاف "لقد التزم بأن يقدم أفضل ما لديه وظهر ذلك من خلال عودته السريعة من الحضيض، لكننا نعتقد بأنه لا يزال يستطيع تقديم المزيد".

وكان نيتو اختير لاعب العام موسم 2020-2021 في صفوف "الذئاب" قبل أن يتعرض للإصابة.