نوريتش يكشف عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الممتاز في 17 حزيران/يونيو بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد. وشرعت رابطة الدوري منذ أيار/مايو، بإجراء جولات متتالية من الفحوص لكل أفراد الفرق تمهيداً لاستكمال المراحل التسع المتبقية (مع مباراتين مؤجلتين)، والتي ستقام خلف أبواب موصدة وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

وفي بيان ليل السبت، أكدت رابطة الدوري "أن 1200 لاعب وعضو في نادٍ خضعوا لفحوص يومي الخميس 11 حزيران/يونيو والجمعة 12 منه. من بين هؤلاء، سجلت حالتان إيجابيتان من ناديين".

وكعادتها، لم تكشف رابطة الدوري أي تفاصيل متعلقة بالحالتين، لكن نوريتش أكد في بيان بعد ذلك أن أحد لاعبيه "جاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد الجولة الأحدث من فحوص +كوفيد-19+".

وطلب النادي احترام خصوصية اللاعب المعني، مؤكدا ان الأخير، وبموجب البروتوكول المعتمد من قبل الدوري، "سيقوم بعزل نفسه لفترة سبعة أيام قبل الخضوع لفحص جديد في موعد لاحق".

وأكد نوريتش أن على اللاعب "الخضوع لفحص تأتي نتيجته سلبية، قبل أن يتمكن من العودة إلى التمارين".

وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للدوري، أجريت حتى الآن ثماني جولات من الفحوص، وذلك بمعدل يومين لكل جولة (باستثناء الجولة الثانية التي امتدت أربعة أيام)، اعتباراً من 17 أيار/مايو وحتى 12 حزيران/يونيو.

وشملت الفحوص 8687 شخصاً، وتم تسجيل 16 حالة إصابة في صفوف الأندية.

