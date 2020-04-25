نوريتش يدافع عن تحويل بعض موظفيه إلى البطالة المؤقتة

وذكر بين كينسيل مدير العمليات في نوريتش، أن القرار هو الأفضل سواء بالنسبة للنادي أو الموظفين، مضيفاً أنهم يَخسرون الكثير مادياً مع فترة التوقف الحالي، خاصة أن نوريتش ليس بالنادي الكبير الذي يملِك مخزونا مالياً لمجابهة مثل هذه الأوضاع.