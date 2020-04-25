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الدوري الإنكليزي الممتاز

نوريتش يدافع عن تحويل بعض موظفيه إلى البطالة المؤقتة

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دافع نادي نوريتش عن قرارهِ بتحويل موظفيه من غير اللاعبين إلى البطالةِ المؤقتة، واستغلال المنحة الحكومية لدفع مرتباتِهم.

Reuters

وذكر بين كينسيل مدير العمليات في نوريتش، أن القرار هو الأفضل سواء بالنسبة للنادي أو الموظفين، مضيفاً أنهم يَخسرون الكثير مادياً مع فترة التوقف الحالي، خاصة أن نوريتش ليس بالنادي الكبير الذي يملِك مخزونا مالياً لمجابهة مثل هذه الأوضاع.

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