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الدوري الإنكليزي الممتاز

نوريتش سيتي يعود إلى الـ"بريميرليغ"

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بعد موسم في الـ"شامبيانشيب"، نوريتش سيتي يعود إلى دوري الأضواء.

REUTERS

ضمن نوريتش سيتي عودته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم دون أن يلعب السبت بعد تعادل سوانسي سيتي وبرينتفورد في المرحلة الثانية والأربعين من دوري الدرجة الأولى (الثانية عملياً).

ويتسيَّد نوريتش سيتي منافسات الدرجة الأولى برصيد 90 نقطة جمعهاً من 27 فوزاً وتسع تعادلات وخمس هزائم في 41 مباراة حتى الآن، بفارق ثماني نقاط أمام واتفورد الثاني (42 مباراة) والذي خسر أمام لوتون صفر-1 و14 نقطة عن سوانسي صاحب المركز الثالث وأول المراكز التي تضمن لصاحبها خوض الملحق بين أصحاب المراكز من الثالث الى السادس للظفر بالبطاقة الثالثة المؤدية الى الدوري الممتاز.

ونجح نوريتش سيتي في ضمان عودته إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط على هبوطه.

واستفاد نوريتش سيتي السبت من تعادل سوانسي سيتي مع وايكومب 2-2، وبرينتفورد الرابع مع ميلوول صفر-صفر.       
                  
 

 

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