نورويتش سيتي يودع الدوري الإنكليزي الممتاز

وتوقف رصيد نورويتش سيتي عند 21 نقطة في المركز الأخير مع تبقي أربع مباريات له مبتعداً بفارق 13 نقطة عن كلّ من بيرنلي السادس عشر وليدز يونايتد السابع عشر.

وتكفل بثنائية أصحاب الأرض كل من واتكينس (41) وإينغز (90+3).

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً.

وقاد الإيفواري زاها فريقه كريستال بالاس للفوز 2-1 على مضيفه ساوثهامبتون بتسجيله هدف الانتصار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد أن افتتح الإسباني روميو (9) التسجيل لساوثهامبتون وعدّل إيزي (60).

وفاز بيرنلي على مضيفه واتفورد 2-1 وبرايتون على مضيفه وولفرهامبتون 3-0.