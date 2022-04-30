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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

نورويتش سيتي يودع الدوري الإنكليزي الممتاز

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تأكد هبوط نورويتش سيتي من الدوري الإنكليزي الممتاز بشكل رسمي عقب خسارته أمام أستون فيلا 2-0 ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة اليوم السبت.

Reuters

وتوقف رصيد نورويتش سيتي عند 21 نقطة في المركز الأخير مع تبقي أربع مباريات له مبتعداً بفارق 13 نقطة عن كلّ من بيرنلي السادس عشر وليدز يونايتد السابع عشر.

وتكفل بثنائية أصحاب الأرض كل من واتكينس (41) وإينغز (90+3).

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً.

وقاد الإيفواري زاها فريقه كريستال بالاس للفوز 2-1 على مضيفه ساوثهامبتون بتسجيله هدف الانتصار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد أن افتتح الإسباني روميو (9) التسجيل لساوثهامبتون وعدّل إيزي (60).

وفاز بيرنلي على مضيفه واتفورد 2-1 وبرايتون على مضيفه وولفرهامبتون 3-0.

 

 

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