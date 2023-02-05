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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

نوتنغهام يهزم ليدز ويبتعد عن منطقة الهبوط

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ابتعد نوتنغهام فوريست ست نقاط عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد 1-0 بهدف رائع للويلزي برينن جونسون، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم الاحد.

AFP

وسجل جونسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 بتسديدة "على الطاير" من خارج منطقة الجزاء.

وتألق الحارس الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس في مباراته الأولى مع نوتنغهام بعد وصوله من باريس سان جيرمان الفرنسي في نافذة الانتقالات الشتوية، ليساهم في حصد فريقه النقاط الثلاث.

ورفع نوتنغهام رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر بعد أن حقق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات في الدوري، فيما بقي ليدز من دون فوز في الـ"برميرليغ" منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ويحتل المركز السابع عشر، على بُعد مركز من منطقة الهبوط بفارق الاهداف أمام ايفرتون الذي حقق مفاجأة مدوية السبت عندما تغلب على أرسنال المتصدر.
 

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