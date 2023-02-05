نوتنغهام يهزم ليدز ويبتعد عن منطقة الهبوط

وسجل جونسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 بتسديدة "على الطاير" من خارج منطقة الجزاء.

وتألق الحارس الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس في مباراته الأولى مع نوتنغهام بعد وصوله من باريس سان جيرمان الفرنسي في نافذة الانتقالات الشتوية، ليساهم في حصد فريقه النقاط الثلاث.

ورفع نوتنغهام رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر بعد أن حقق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات في الدوري، فيما بقي ليدز من دون فوز في الـ"برميرليغ" منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ويحتل المركز السابع عشر، على بُعد مركز من منطقة الهبوط بفارق الاهداف أمام ايفرتون الذي حقق مفاجأة مدوية السبت عندما تغلب على أرسنال المتصدر.

