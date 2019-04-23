نهاية موسم هودسون-أودوي بسبب الإصابة

وكان هودسون-أودوي، البالغ 18 عاماً، أصيب خلال لقاء فريقه أمام بيرنلي 2-2 الاثنين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري.

وتعتبر إصابة اللاعب الدولي ضربة قاسية لفريق "البلوز" الساعي إلى حجز بطاقة مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إما باحتلال أحد المراكز الاربعة المؤهلة إلى المسابقة القارية العريقة، وإما بالفوز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، حيث وصل النادي الإنكليزي للدور نصف النهائي ويلاقي إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وخاض هودسون-أودوي 24 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، وسجل 5 أهداف.

واستهل هودسون-أودوي مسيرته الدولية مع منتخب "الأسود الثلاثة" بداية الموسم الحالي، لكنه سيغيب عن المربع الذهبي من النسخة الأولى لدوري الامم الاوروبية والذي تستضيفه البرتغال في حزيران/يونيو المقبل.

