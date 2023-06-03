نهاية مشوار موتينيو وكوستا مع وولفرهامبتون

وأنهى وولفرهامبتون الدوري في المركز 13 بعد موسم مضطرب شهد تولي المدرب يولن لوبتيغي المسؤولية في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وانضم موتينيو البالغ من العمر 36 عاما إلى وولفرهامبتون من موناكو في عام 2018 وخاض الدولي البرتغالي أكثر من 200 مباراة مع الفريق.

وقال مات هوبز المدير الرياضي لوولفرهامبتون في بيان "لقد ساهم في نجاحنا خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية وكان له دور فعال. لذلك فهو الآن يغادر دون أي شيء سوى الشكر من النادي".

وانضم كوستا البالغ عمره 34 عاما في سبتمبر الماضي وسط أزمة إصابة وسجل هدفا واحدا في 25 مباراة.

وخاض تراوري مباراته الـ200 بجميع المسابقات مع الفريق في آخر مباريات الموسم على ملعب آرسنال في نهاية عقد مدته خمس سنوات وقعه عند انضمامه من ميدلسبره.

ومع ذلك، لا يزال الدولي الإسباني البالغ عمره 27 عاما جزءا من خطط لوبتيغي للموسم المقبل.

وقال هوبز "أداما لاعب نرغب في الاحتفاظ به وما زلنا نتحدث معه. لقد انتهى عقده الآن لكن هذا لا يعني أنه لا توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق لذلك ستستمر المفاوضات".



