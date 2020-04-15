نصيحة لهاري كاين: العب في ريال مدريد أو في برشلونة

وتحدث ريدناب عن أنباء قرب انتقال كاين إلى مانشستر يونايتد قائلاً: "عليه أن يغادر توتنهام والبحث عن تحد جديد. أنصحه بعدم الذهاب لمانشستر يونايتد".

وأضاف المدرب السابق لفريق توتنهام قائلاً: " لديه قدرات للتأقلم مع مانشستر، لكن لن يكون الخيار الأمثل لأن اليونايتد ليس أفضل من توتنهام، وليس هناك فرق كبير بين الناديين حالياً والفريقان في صراع على مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم".

ونصح ريدناب مهاجم منتخب إنكلترا بالتفكير في ريال مدريد أوبرشلونة قائلاً: "على هاري كاين أن يبحث عن تحد جديد وإذا عبر ريال مدريد أو برشلونة عن اهتمامهما به فمن الأجدر الاختيار والذهاب إلى الدوري الإسباني".

وأضاف ريدناب قائلاً: "إدارة توتنهام لن تسمح لهاري كاين بالرحيل إلا في صورة توفر عرض مجنون "، خاصة وأن اللاعب يرتبط بعقد مع الفريق اللندني حتى عام 2024.



