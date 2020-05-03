ناد يعطي الحرية للاعبيه بالانسحاب من "مشروع استئناف" الموسم

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تعليق منافسات كرة القدم في بريطانيا منذ منتصف آذار/مارس، إلى أجل غير مسمى.

وجددت أندية الدوري الممتاز الجمعة تأكيد التزامها بإنهاء موسم 2019-2020، واستعدادها للعودة إلي المنافسات في 12 حزيران/يونيو المقبل في حال حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة، وذلك برغم تخوّف بعض اللاعبين.



ووفقاً لما أفادت صحيفة "ذي صن"، فقد أثارت الخطوة التي قام بها ناد لم يكشف عن اسمه، غضباً بين لاعبين من أندية أخرى كونهم لم يحظوا بالامتياز نفسه.

وتمّ الكشف عن هذا الخبر عبر تجمع على تطبيق واتساب تأسس بداية لقادة الأندية العشرين، قبل أن ينضم إليه لاعبون آخرون ليرتفع العدد إلى ما يقارب المئة.



وكشفت "ذي صن" أنّ أحد الأندية أرسل رسائل إلكترونية فردية للاعبيه، موضحاً لهم أنهم يملكون الحرية المطلقة بشأن إبداء رغبتهم في استئناف المنافسات من عدمها.

وأدى ذلك، بحسب الصحيفة، إلى تساؤل لاعبي الأندية الأخرى عن عدم الحصول من مسؤوليهم على الامتياز ذاته.

وسبق أن صرح مدرب تشيلسي فرانك لامبارد أنّ اللاعبين لم يحظوا بالفرصة لإيصال صوتهم: "إن من الأمور التي رحبتُ بها هي أن صحة وسلامة اللاعبين والمدربين ستكون الأولوية وأنهم سيجرون محادثات مع اللاعبين والمدربين، إلا أن هذا لم يحصل صراحة".

وأعلن الارجنتيني سيرخيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي هذا الأسبوع أن اللاعبين خائفون من استئناف اللعب بسبب تفشي كورونا وامكانية نقل العدوى اإلى عائلاتهم.

بدوره تساءل مهاجم برايتون المخضرم غلين موراي عما إذا كان من المناسب عودة كرة القدم لاستنزاف الموارد من الخدمات العامة مثل طواقم الإسعاف والشرطة.

وفي إطار متصل يمكن أن يشكل صفعة لرابطة الدوري الإنكليزي في حال استئناف الدوري، كشفت صحيفة "دايلي ميرور" أن عدداً من اللاعبين الأجانب في الدوري الإنكليزي تواصلوا مع حكومات بلادهم لاستشاراتهم بشأن ما إذا كانت العودة إلى المنافسات صحية وآمنة.

فيما أبلغ لاعبون وكلاءهم أنهم يشعرون وكأنهم يوضعون تحت ضغط لا يحتمل من أجل انقاذ اللعبة من الخسائر المالية ووضع أنفسهم في خطر الإصابة بالفيروس، وفق الصحيفة.