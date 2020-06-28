ميلنر يطالب ليفربول برفع المستوى في الموسم القادم

وانتهى انتظار ليفربول لمدة 30 عاماً للقب الدوري يوم الخميس عندما تغلب تشيلسي على ضيفه مانشستر سيتي أقرب ملاحقي فريق المدرب يورغن كلوب ليرتفع الفارق بين الفريقين إلى 23 نقطة قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

ويتوقع ميلنر، الفائز بلقب الدوري الممتاز مرتين مع سيتي قبل انضمامه إلى ليفربول في 2015، رداً قوياً من جانب سيتي الذي يدربه الإسباني بيب غوارديولا.

ونقلت صحيفة تايمز عن ميلنر (34 عاماً) قوله: "تعرفون مدى صعوبة الدفاع عن اللقب بالنسبة لأيّ فريق.. سيتي فعلها في الموسم الماضي.. لكنه حاول تحقيق ذلك مرتين من قبل وفشل".

وقال ميلنر أيضاً: "أثبت فريق ليفربول أنّ بوسعنا التعامل مع خيبة الأمل، هل يمكن لنا أن نثبت أن بوسعنا التعامل مع النجاح، في الموسم المقبل لا يكفي أن نكون على مثل هذا المستوى الجيد الذي قدمناه في الموسم الحالي، لأنّ سيتي سيرفع من مستوى أدائه وكذلك ستفعل أندية أخرى".

وأكّد ميلنر أنّ فريقه يملك من الشخصية والتميز ما يمكنه من تحمل الضغوط التي يتعرّض لها حامل اللقب.

وأضاف: "الآن سنكون نحن هدفاً للجميع وعلينا أن نكون على قدر هذه المهمة".

