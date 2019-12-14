ميلنر مستمر مع ليفربول حتى 2022

وانضم ميلنر إلى ليفربول في صفقة انتقال حر عام 2015 وقد أثبت قدرته الكبيرة على شغل أكثر من مركز إضافة لدوره القيادي مع بطل دوري أبطال أوروبا.

وقال ميلنر لموقع ليفربول على الإنترنت: "كنت محظوظاً باللعب في هذا النادي منذ أربعة أعوام ونصف، لقد كان وقتاً رائعاً لمعرفة كيف يتغير النادي ويتطور".

وأضاف صاحب (33 عاماً): "أنا فقط أستمتع بالتدريب كلّ يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين والمدرب وطاقم التدريب، وأن أكون جزءاً من هذا النادي، لقد أجرينا مناقشات مع النادي وأردت البقاء واللعب على أعلى مستوى طالما استطعت، ليفربول مكان لا يصدق، ونحن فريق كرة قدم جيد جداً ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في التحسن".

وكشف ميلنر عن دور يورغن كلوب في استمراره مع ليفربول خاصة بعدما وقّع المدرب الألماني على تمديد عقده مع الريدز حتى 2024 الجمعة: "من الواضح أنّ المدرب انتظر أن يوقع عقده حتى يتأكد من توقيعي لعقدي، بحيث يجعلني أشعر بأني أكثر أهمية!".