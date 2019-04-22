ميلنر سيشجع مانشستر يونايتد... لمباراة واحدة فقط

ويتنافس ليفربول مع سيتي بقوة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، ويتصدر الترتيب مع 88 نقطة من 35 مباراة، بفارق نقطتين أمام سيتي الذي خاض 34 مباراة حتى الآن، ويحلّ الثلاثاء ضيفاً على يونايتد في مباراة مؤجلة، سيعيده فوزه بها الى موقع الأفضلية للاحتفاظ بلقبه، وربما حرمان "الحمر" من لقب أول منذ عام 1990.

ورداً على سؤال للاعب الذي دافع خلال مسيرته عن ألوان أندية غريمة ليونايتد، هي ليدز ومانشستر سيتي وليفربول، عما إذا كان سيشجع "الشياطين الحمر" ، قال ميلنر: "ستكون المرة الأولى في حياتي"، مؤكداً في الوقت ذاته "لن أشاهد المباراة".

أضاف: "لا يمكنني القيام بشيء حيالها، ربما سأضع هاتفي بعيداً عني لبضع ساعات وأتفقد النتيجة لاحقاً (...) ربما أخرج لشراء الطعام".

وبعد مباراة الغد، ستتبقى لسيتي ثلاث مباريات حتى نهاية الموسم، مثله مثل ليفربول.

واعتبر ميلنر أنّ المباراة ضد يونايتد لن تكون "التحدي" الوحيد لسيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا، مشيراً إلى أنّ الدوري الممتاز "صعب أياً كان الفريق الذي تلعب ضده، حتى الفرق التي تحتل المراكز الأخيرة".

وتابع "علينا الفوز في مبارياتنا المتبقية (...) إذا قمنا بذلك ولم يكن الأمر جيداً بما يكفي (لإحراز اللقب)، حينها سيكون علينا أن نرفع أيدينا ونهنئ سيتي، هم فريق ممتاز، وقاموا بذلك (الفوز باللقب) سابقاً".

وشدّد على أنّه "من المحبط أن نفكر بأننا قد ننهي الموسم مع خسارة واحدة فقط، وأن ذلك قد لا يكون كافياً لإحراز اللقب، كلّ ما يمكننا القيام به هو الفوز بمبارياتنا المتبقية ووضعهم (لاعبو سيتي) تحت الضغط".