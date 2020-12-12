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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مويز ينتقد نظام حكم الفيديو المساعد ويطالب بإيضاحات

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بعد قرار في غير صالح فريقه خلال الفوز 2-1 على ليدز يونايتد الليلة الماضية انتقد ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد حكم الفيديو المساعد ودعا مدربي أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأكثر نفوذاً للاحتجاج على هذا النظام أيضاً.

AFP

وتسبب أوكاش فابيانسكي حارس مرمى وست هام يونايتد في احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء نتيجة عرقلته باتريك بامفورد لكنه نجح في انقاذ ركلة الجزاء التي نفذها ماتيوز كليتش. 

لكن وبناء على قرار من حكم الفيديو المساعد أعيدت الركلة بداعي تحرك فابيانسكي من على خط المرمى وأحرز كليتش هدفا لفريقه في المحاولة الثانية. 

وقال مويز الذي حقق فريقه الفوز بفضل هدفين من ضربتي رأس حملا توقيعي لاعب الوسط توماس سوتشيك والمدافع أنجيلو أوجبونا: "لا أعتقد أنني سأقبل بالنظام عن قناعة قبل أن تصبح القواعد واضحة ومستقرة تماماً. 

"نرى بعض القرارات المروعة. من رأى ذلك بالتأكيد يملك قدرة خارقة. هذا قرار معيب". 

وأضاف مويز "أعتقد أن كعبه كان على الخط. تحتاج الى ميكروسكوب لرؤية ذلك. بالتأكيد الشك يجب أن يفسر لصالح حارس المرمى. استمرت المباراة لمدة 15 ثانية وأنا أشعر بغضب وبخيبة أمل. 

"ربما ينجح مدربون أكثر نفوذا في التغيير". 

وبعد الفوز تقدم وست هام إلى المركز الخامس بين فرق البطولة العشرين برصيد 20 نقطة من 12 مباراة.

ديفيد مويز وست هام يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز تقنية الفيديو حكم الفيديو
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