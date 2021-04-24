مويز ينتقد قرار طرد بالبوينا مدافع وست هام

وحسم هدف تيمو فيرنر في الشوط الأول انتصار فريقه ليتقدم تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط على وست هام يونايتد في الصراع على إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبينما حقق تشيلسي انتصاراً مستحقاً عبر مويز عن استيائه من قرار الحكم كريس كافاناج بطرد بالبوينا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وقبل نحو عشر دقائق من النهاية حدث التحام بين بالبوينا ومنافسه بن تشيلويل ورغم أنه بدا طبيعياً لكن حكم الفيديو المساعد طلب من كافاناج مراجعة الواقعة على الشاشة وعاد ليطرد اللاعب القادم من باراغواي وسط دهشة الجميع.

وقال مويز للصحفيين "إنه قرار سيء وفاسد، خسرنا أمام فريق جيد جداً وربما كانت ستتغير الأمور لولا حالة الطرد".

وأفلت سيزار أزبليكويتا مدافع تشيلسي من لمسة يد محتملة في منطقة الجزاء في الشوط الأول وشعر مويز أن توني روديغر لاعب تشيلسي كان يستحق الطرد بسبب مخالفة ضد فلاديمير كوفال بعد وقت قصير من طرد بالبوينا.

وأضاف مويز: "الشخص الذي يتخذ القرارات لم يلعب كرة القدم من قبل، لا أدري أين من المفترض أن يضع فابيان بالبوينا قدمه، ركل الكرة ولم يكن يقصد شيئا سيئا".

