العربية
English
آخر الأحداث
الدوري الإنكليزي الممتاز

مويز يدعو لإعادة هيكلة كرة القدم بعد جائحة كورونا

من قبل

قال ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد إن التحديات المالية التي تواجه الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا ربما تدفع إلى إعادة تشكيل اللعبة وإعادة التفكير في طريقة إدارتها.

Reuters

وتوقفت كرة القدم في إنكلترا الشهر الماضي ولأجل غير مسمى بسبب الفيروس الذي قتل الآلاف حول العالم وكان وست هام من بين الأندية التي أعلنت تأجيل رواتب اللاعبين للتعامل مع الأزمة المالية.

وقررت أندية ساوثامبتون وواتفورد وشيفيلد يونايتد أيضا تأجيل حصول اللاعبين على رواتبهم بينما أعلن أرسنال موافقة اللاعبين والجهاز التدريبي على خفض 12.5 بالمئة من رواتبهم.

وقال مويز للصحفيين "أتمنى أن ننظر جميعا إلى ما حدث ونفكر في أنه ربما كنا في حالة من التدليل المبالغ فيه. يجب على الناس التي تدير أندية كرة القدم التفكير والقول إنه إذا حدث أي شيء من هذا القبيل مرة أخرى في المستقبل كيف سننجو ونجتاز هذا الموقف؟

وأضاف "أتمنى أن ذلك قد يساعد كرة القدم على إعادة تشكيل نفسها عند استئناف اللعب.. يجب أن نتأكد أن كل أندية كرة القدم في أمان".

وأكد مويز البالغ عمره 56 عاما، والذي تطوع بتوزيع الفواكه والخضروات خلال إجراءات العزل العام، أن الأندية في الدرجات العليا للعبة عليها واجب "القيام بالأشياء الصحيحة".

وقال مدرب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق "لدينا الكثير من الأموال القادمة من مصادر مختلفة. ومن تلك وجهة النظر يجب التأكد أننا نفعل الأشياء الصحيحة".

وأضاف ”يجب التأكد أيضا أنه تم حماية اللاعبين بشكل جيد أيضا". 
 

ديفيد مويز
السابق واتفورد يخفض الرواتب بسبب الأز
اقرأ
واتفورد يخفض الرواتب بسبب الأزمة الاقتصادية
التالي محادثات بشأن بث بعض مباريات ال
اقرأ
محادثات بشأن بث بعض مباريات الـ"بريمرليغ"

آخر الأحداث