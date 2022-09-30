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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإنكليزي الممتاز

مونديال 2022: الإصابة تُبعد كامارا عن تشكيلة فرنسا

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أكد نادي أستون فيلا الإنكليزي أنّ لاعب وسطه الفرنسي بوبكر كامارا سيغيب عن الملاعب إلى ما بعد مونديال قطر 2022، بسبب إصابة في الركبة.

Reuters


وكان اللاعب البالغ 22 عاماً الذي انضم إلى النادي الإنكليزي في فترة الانتقالات الصيفية، أُرغم على الخروج خلال الشوط الأول من فوز أستون فيلا على ساوثهامبتون قبل النافذة الدولية.

وأكدت الفحوصات أنّ كامارا تعرض لتلف في الرباط سيتطلب فترة إعادة تأهيل طويلة.

وقال بيان لفريق فيلا إنّ: "كامارا سيغيب حتى ما بعد كأس العالم بسبب إصابة في أربطة الركبة أصيب بها خلال الفوز على ساوثهامبتون".

وكان كامارا الذي خاض ثلاث مباريات دولية، استُدعي إلى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية قبل إصابته.

وتشكل إصابة كامارا انتكاسة أخرى لأستون فيلا الذي أصيب مدافعه البرازيلي دييغو كارلوس بتمزق وتر أخيل خلال ثلاني مشاركة له فقط مع النادي، كما أُجبر الظهير الأيسر لوكاس ديني على الانسحاب من التشكيلة الفرنسية بسبب مشكلة في الكعب، والتي قال فيلا إنها ستجعله "غير متواجد في الأسابيع المقبلة".

وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا في مؤتمره الصحافي الجمعة قبل مواجهة ليدز يونايتد، إنّ الأمر "ليس مثالياً، لقد كانت لدينا أيام أفضل في مواجهة الإصابات. بوبكر سيغيب إلى ما بعد المونديال للأسف، وهذه ضربة كبيرة".

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