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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

موعد وكيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في بث مباشر عبر beIN SPORTS

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مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة مباشرةً وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الإنترنت عبر beIN CONNECT.

AFP

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الإنترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مانشستر سيتي سيخوض مواجهة من العيار الثقيل الفوز بها يعني تتويجه بلقب النسخة الحالية من الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك عندما يستضيف تشيلسي في إطار المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وتعد المباراة بروفة مرتقبة أيضاً لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي تأهل له الفريقان، عقب فوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان وتخطي تشيلسي لعقبة ريال مدريد، في الدور نصف النهائي.

وما يزيد من أهمية المباراة أنها ليست مصيرية في حسم اللقب لمانشستر سيتي فقط بل أن الفوز بها يمثل أهمية قصوى ايضاً لتشيلسي الباحث عن التواجد في المربع الذهبي للبطولة وحسم إحدى البطاقات المؤهلة للنسخة القادمة من دوري الأبطال.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب فرق البطولة برصيد 80 نقطة فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 61 نقطة.
 
مانشستر سيتي وتشيلسي – معلومات البث المباشر

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون اليوم السبت على الساعة 19.30 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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