موعد وكيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر حصرياً على beIN SPORTS

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر

موعد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول انطلاقاً من الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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