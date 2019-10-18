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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

موعد وكيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر حصرياً على beIN SPORTS

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مباراة مانشستر يونايتد وليفربول لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر

موعد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول انطلاقاً من الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

للاطلاع على الباقات والعروض الخاصة الكثيرة وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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