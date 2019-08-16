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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والبث المباشر والتغطية

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مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام تتابعونها في بث مباشر وحي عبر جميع وسائل النقل الحي لـbeIN التلفزيونية والانترنت.

Reuters

جدول مباريات الأسبوع والبث والقنوات الناقلة للدوري الانجليزي

 

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام تأتي ضمن الجولة الثالنية من البطولة الانجليزية التي يحمل لقبها الأول.

وكان مانشستر سيتي استهل حملته بفوز كاسح 5-0 على ويستهام فيما تغلب توتنهام بصعوبة 3-1 على استون فيلا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام سيكون يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 2.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام ستكون مواكبة بتغطية حصرية مفصلة بالفيديو عبر هذا المقال فترقبونا.

 

التقديم الفني للجولة الثانية من الدوري الإنكليزي.

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